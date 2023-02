Sospesa la fermata metro Paradiso in entrambe le direzioni. Il servizio funziona regolarmente da Bengasi a Fermi.

Ancora non si sa quale sia la causa del blocco.

"In seguito a problema tecnico stiamo intervenendo per le necessarie verifiche e riapertura in sicurezza della stazione" fanno sapere dalla Gtt.

Seguiranno aggiornamenti.