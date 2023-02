Rom, sequestrati i camper abusivi al Cimitero Sud. Marrone: "Combattere gli insediamenti irregolari si può"

I camper e le roulotte abusivi che stazionavano presso il Cimitero Sud sono stati sequestrati e rimossi dalla polizia municipale. I mezzi dei rom, che erano una decina, sono stati scortati presso un'autorimessa di Mappano.

L'intervento, avvenuto ieri, è stato possibile grazie alla nuova legge regionale sul Turismo itinerante, cosiddetta legge Marrone, che dispone proprio "il sequestro di roulotte e camper abusivi, qualora dopo aver ricevuto la diffida alla sgombero dal territorio comunale non ottemperino entro 48 ore a lasciare l'area".

"Combattere gli insediamenti nomadi si può", ha commentato un soddisfatto Maurizio Marrone, assessore regionale alla semplificazione. "Grazie alla nostra legge regionale", ha proseguito, "la municipale aveva già potuto sgomberare gli insediamenti del Villaretto, di via Monteverde, di piazza Crispi e di via Boston, ma fino a ora era bastata solamente la diffida alla sgombero affinché gli abusivi decidessero di liberare le aree interessate. Questa volta gli abusivi hanno voluto ignorare la diffida e, colti nuovamente sul posto, si sono visti sequestrare i mezzi. Un'ottima risposta a coloro che avevano sollevato dubbi sull'applicazione della norma fino al sequestro amministrativo vero e proprio. Grazie a questo intervento, la Regione Piemonte si conferma avanguardia della sicurezza in Italia e presidio di legalità per sanare il territorio dal degrado diffuso".