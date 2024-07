Il Tour de France porta Torino in vetta: "Ci guardano da 200 Paesi". E prosegue la sfida per le Atp finals

Il Tour de France come riflettore acceso su Torino e sul Piemonte . La corsa in Giallo rilancia ancora una volta il capoluogo nelle sfide per l'organizzazione di grandi eventi. Aspettando (e sperando) in un proseguimento delle Atp finals .

La cornice, in comune, è quella della Inalpi Arena e dintorni. " Pensare che 200 Pesi e oltre 12 milioni di persone stanno guardando il Piemonte è emozionante - dice il governatore Alberto Cirio - I grandi eventi sono un pezzo del grande lavoro che stiamo facendo in questi anni, facendo diventare il turismo il 10% del PIL regionale. Sono una vetrina che rende un servizio di promozione in maniera anche migliore di quel che potremmo ottenere con le pubblicità del territorio in queste nazioni".

Stessa lunghezza d'onda anche per il sindaco si Torino, Stefano Lo Russo. "È una giornata di festa per Torino. Si tratta di una grande opportunità e la macchina è stata molto efficiente. Il Tour è uno degli eventi più seguiti al mondo e questo promuoverà la nostra città. Dopo la partenza del Giro, il 4 maggio, il tour conferma Torino una città all'avanguardia nel mondo. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi, ma oggi è una grande giornata di sport". "Da inizio mandato stiamo cercando di portare il numero massimo di grandi eventi a Torino. E cerchiamo di farlo distribuendoli durante l'anno, per rendere la fruizione della città continuativa e non sporadica. Il 2024 è iniziato in maniera intensa e il secondo semestre sarà altrettanto intenso. E i numeri turistici, così come gli arrivi a Caselle, non sono figli di un caso".

Come aggiunge Cirio: "Vendere pacchetti turistici legati al grande evento trasforma l'appuntamento in un pezzo dell'esperienza più ampia. Continuiamo a candidarci per i grandi eventi, anche a costo di non dover sempre vincere. Ma sono grandi opportunità". "Atp Finals? Saremo in partita fino alla fine"