Micro auto, tute spaziali e muletti intelligenti: il futuro si mette in mostra tra gli stand dell'Oval [FOTO]

Stand in cui pulsa il futuro. Con A&T per tre giorni l'Oval Lingotto custodisce idee e prototipi, ma anche visioni di futuro. Circa 400 le aziende presenti, tra cui non mancano le piemontesi. E grande attenzione è rivolta a due cavalli di battaglia del territorio come automotive e aerospazio. Check solution per la metrologia





La torinese Check solution per esempio si occupa di metrologia, ovvero servizi di misura per altre aziende tra controlli qualità dei pezzi o delle superfici realizzate. L'applicazione è a 360, ma non può mancare l'automotive: per esempio la Microlino, prototipo elettrico realizzato a La Loggia dalla Cecomp.

Rea e le missioni spaziali





Rea Spazio, invece, propone una tuta che aumenta la durata delle missioni spaziali da parte degli astronauti: un sistema di elettrodi consente infatti una forma di ginnastica passiva che mantiene massa ossea e muscolare. Ma le applicazioni sono ovviamente anche terrestri. Nati a febbraio dello scorso anno, con radici pugliesi, è incubata presso I3P.

D&B e robot collaborativi



Da più di 30 anni invece la torinese D&B propone robot collaborativi, automazione e ricambi con stampa 3D. Robot collaborativi pure per Universal robots. E anche Yaskawa propone con il suo quartier generale di Orbassano robot industriali, mentre la partner Cls mette in vetrina Agilox, un muletto intelligente in grado di gestire spostamenti e logistica delle merci (evitando ostacoli e persone).

Ravizza, confezionamento in automatico