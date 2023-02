Vol.To presenta la Carta dei Servizi 2023: tutte le novità per gli enti del terzo settore [VIDEOINTERVISTA]

Volontariato Torino (Vol.To) presenta la sua nuova Carta dei Servizi per l’anno 2023.

Il Centro Servizi per il Volontariato di Torino ha come mission quella di aiutare gratuitamente gli altri enti a sviluppare le proprie attività.

La nuova Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi di quest’anno ha alcune novità come spiega la direttrice Maida Caria. "La principale è che la nuova Carta dei Servizi non è più organizzata in maniera didattica, ma vuole rappresentare e spiegare al meglio tutti gli impegni di Volto per il 2023.

Cinque aree tematiche

Gli impegni per il nuovo anno si possono raggruppare in cinque grandi aree tematiche. In primo luogo, sviluppare la cittadinanza attiva, il che vuol dire favorire l'incontro tra i cittadini e gli enti del terzo settore, poi implementare le competenze dei volontari, migliorando attraverso formazione e consulenza le proprie capacità.

Poi, in terza istanza, Vol.To punta a diffondere i valori e accrescere la visibilità del volontariato, per farli meglio conoscere sul territorio. Quindi intende sostenere lo sviluppo organizzativo degli enti del terzo settore, per poterli supportare concretamente nel loro lavoro ordinario, sia con consulenze specialistiche su privacy e sicurezza, sia con un aiuto concreto per la logistica, mettendo a disposizione sale e attrezzature, ma anche garantendo i servizi digitali, oggi diventati così importanti.

Costruire iniziative ancora più efficaci sul territorio

Infine, il Centro Servizi per il Volontariato si pone come obiettivo quello di facilitare le reti e le collaborazioni, aiutando gli enti del terzo settore ad uscire da quella autoreferenzialità che talvolta gli impedisce di entrare in relazione con gli altri, costruendo iniziative ancora più efficaci sul territorio.

Per scaricare la carta dei servizi e altre informazioni: www.volontariatotorino.it