Alle Vallere i cani e i gatti aiutano i bambini malati a guarire con la pet therapy

Un cane o un gatto per aiutare i bambini malati o con disagio psichico nel loro percorso di cura. Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile prenderanno il via le sedute, al Parco della Vallere, per piccoli e ragazzi dai 3 ai 17 anni di Torino e per quelli dell'Asl To5 (Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino). A promuovere il progetto "Meglio giocare nel parco" l'AMaR (Associazione malati reumatici del Piemonte).