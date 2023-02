Castello di Moncalieri, il giardino delle rose ospiterà matrimoni e unioni civili

Non è un pesce d'aprile con un mese abbondante di anticipo sulla data, mal dal prossimo 1° aprile il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri ospiterà le matrimoni e unioni civili.

Una nuova location oltre a Palazzo Civico

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la delibera dell’assessore ai servizi demografici Michele Morabito, che mira ad aggiungere all’offerta dei luoghi in cui poter vivere il giorno più importante della propria vita anche uno degli angoli più belli del maniero simbolo della città, oltre che patrimonio Unesco.

Il Comune di Moncalieri raddoppia quindi gli spazi dedicati ai matrimoni, aggiungendo il Giardino delle Rose alla sala antica di Palazzo Civico.

Cerimonie dal 1° aprile al 30 ottobre

Il Giardino delle Rose sarà accessibile per le cerimonie dal 1 aprile al 30 ottobre, al momento in via sperimentale per un anno, poi in base all'andamento e alle richieste si deciderà se la novità verrà istituzionalizzata e diventerà definitiva. Per adesso le cerimonie sono previste solamente al sabato alle ore 11 e 11,30 e al pomeriggio alle 16.

"Con questa decisione diamo anche il via all’iter per il riconoscimento del Giardino delle Rose come 'casa comunale' e stiamo lavorando per definire le tariffe ed individuare l’ente del terzo settore a cui sarà affidata la gestione di questo spazio", ha spiegato l'assessore Morabito.