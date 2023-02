Dopo un anno e 9 mesi di stop, lunedì il ponte diga sul Po riapre ai mezzi pesanti

Dopo oltre un anno e nove mesi di stop, dal 27 febbraio il ponte diga sul Po verrà riaperto al transito dei mezzi pesanti. Era il 13 maggio 2021, quando presero il via gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura di Lungo Stura Lazio. Nello specifico il cantiere ha previsto il sollevamento degli impalcati per la sostituzione di tutti gli appoggi e nel rinforzo strutturale delle Selle Gerber.

Rimossi i new jersey

Dopo la fine dei lavori, lunedì il ponte diga sul Po verrà riaperto al transito dei veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Sono stati infatti rimossi i new jersey in cemento, posizionati agli accessi del ponte dall’avvio dei lavori, per assicurare il rispetto del divieto da parte dei mezzi pesanti e consentire adeguate condizioni di sicurezza sia agli utenti della strada, sia agli operatori del cantiere.

Lunghe code

Proprio i blocchi però, che creavano una chicane, erano i responsabili di lunghe code su corso Don Luigi Sturzo e dall'altro lato. Il tracciato infatti è molto frequentato perché unisce le zone di Madonna del Pilone e Bertolla, nei pressi della confluenza tra i fiumi Po e Stura.