Paura in tangenziale: auto ribaltate o mezze distrutte, fortunatamente i feriti non sono gravi

Sono impressionanti le immagini che arrivano dalla tangenziale di Torino, dove questa mattina si sono verificati due terribili incidenti stradali. Fortunatamente i feriti non sono in gravi condizioni e stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Le auto sono invece distrutte: una si è ribaltata sulla strada, l'altra è stata sventrata nella parte anteriore.

Il primo incidente, quello più grave, si è verificato all'altezza dello svincolo Drosso sulla Tangenziale Sud in direzione Milano. Due i veicoli coinvolti: quello che si è ribaltato ha finito per occupare la corsia di sorpasso. Anche per questo ci sono forti ripercussioni sul traffico in direzione Milano. Entrambi i conducenti, feriti, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale al San Luigi di Orbassano: uno in codice giallo, l'altro in codice verde.

L'altro incidente, poco prima della barriera di Falchera provenendo da Chivasso, ha coinvolto un solo veicolo. Il conducente è stato trasportato in codice verde al San Giovanni Bosco. In questo caso sono poche le difficoltà alla circolazione.