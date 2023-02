Box Doccia: quando sostituirlo con dei vetri personalizzati

Ci sono degli elementi che quando non ci piacciono più, sono rovinati, rotti o usurati è difficile andare ad acquistare in un centro commerciale. Vale, ad esempio, per il box doccia che magari è stato già pensato, in sede originaria, su misura. Questo succede spesso e dipende anche dal fatto che all’interno del bagno è difficile andare a strutturare degli elementi che possono essere realmente funzionali se non si lavora in maniera personalizzata. Molti bagni sono troppo piccoli per poter adottare delle soluzioni standard, quindi possiamo pensare di andare a chiedere ad un vetraio di provvedere a sostituire il nostro box doccia.

Nella maggior parte dei casi i box doccia vengono realizzati utilizzando del vetro temperato che può essere tagliato su misura anche grazie all’utilizzo di software appositi. È molto importante non accontentarsi di una soluzione semplice e pronto uso, soprattutto se vogliamo un risultato di alto livello e che duri nel tempo grazie all’utilizzo di materiali di qualità e a installazioni personalizzate.

Tra l’altro rivolgendosi ad un bravo professionista avremo sicuramente la garanzia che questo lavoro verrà eseguito andando a risparmiare molto sui tempi di realizzazione, perché è molto importante dato che sicuramente se abbiamo un problema con la doccia e dobbiamo sostituire il box potremmo avere dei problemi anche ad utilizzarla mentre stiamo aspettando che questo lavoro venga completato.

Ci sono persone che preferiscono utilizzare dei vetri sabbiati, che sono dei vetri che non sono totalmente trasparenti e che servono appunto ad andare a tra virgolette censurare l’immagine della persona che sta facendo la doccia, casomai qualcuno dovesse utilizzare il bagno nel medesimo tempo.

Di solito i vetri sabbiati vengono utilizzati in tutti quei contesti dove abbiamo la necessità di far entrare la luce nella zona delimitata dal vetro ma anche la necessità di andare a impedire, in qualche modo, una totale visuale di quello che protegge.

Quali sono i motivi per sostituire il nostro box doccia con dei vetri personalizzati

Il vetro è un materiale molto utile ed è particolarmente indicato all’interno di un contesto come quello della doccia. Innanzitutto è decisamente più resistente di quanto si possa immaginare, soprattutto se viene prodotto con cognizione di causa da un professionista come potrebbe essere un vetraio.

Il vetro è anche un materiale particolarmente semplice per effettuare le operazioni di pulizia che devono essere molto frequenti all’interno del contesto del bagno. Non c’è paragone rispetto ad un box che potrebbe essere in plastica e che sicuramente tenderà a rovinarsi prima. Un bravo artigiano e anche in grado di andare a fare dei trattamenti specifici al vetro ad esempio rendendolo anticalcare e questo è importante perché il box doccia riceve quotidianamente delle sollecitazioni con l’acqua calda che lascia dei residui di calcare soprattutto per la sua temperatura e soprattutto in zone d’Italia dove l’acqua è particolarmente dura.

Di solito un vetraio sceglie il vetro temperato per un motivo molto importante ovvero che in caso di rottura tende a spaccarsi in molti pezzi piccoli, che non generano tagli quando vengono gestiti.