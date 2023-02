Volevano viaggiare senza biglietto: treno Torino-Genova bloccato per un'ora in stazione

Volevano viaggiare senza biglietto, allora il capotreno ha deciso di non far partire il convoglio. E' per questo che stamattina il treno Torino-Genova ha accumulato più di un'ora di ritardo. Tempo che ha trascorso interamente alla stazione di Porta Nuova.

A bloccare il traffico sono stati alcuni giovani che avevano la pretesa di salire senza regolare biglietto. Si tratta di alcuni attivisti tra cui quelli del centro sociale Askatasuna, che volevano raggiungere il capoluogo ligure per partecipare a una manifestazione.