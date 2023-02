Aurora e il mistero dei tre gattini scomparsi, l'appello dei residenti: "Aiutateci a fare chiarezza"

“A partire dai primi giorni del 2023 sono già scomparsi tre gatti randagi, tutti di colore bianco e grigio”: è questa la frase che campeggia su alcuni fogli bianchi comparsi da qualche giorno sui muri di borgo Aurora, e più precisamente tra via Pisa, via Ancona e via Perugia. Ad affiggerli sono state alcune residenti, preoccupate per la sorte degli animali, appartenenti a una colonia felina non registrata presente in zona e curata dalle stesse autrici della campagna.

La colonia felina e le sparizioni

I tre gatti, ribattezzati Gandhi, Clyde e Regalino, sono scomparsi a poche settimane di distanza l'uno dall'altro (Gandhi a gennaio, Clyde e Regalino da 15 giorni) e, da allora, non si hanno più notizie: “La colonia - racconta Paola Angiolini, che insieme a Verena e ad altre signore si prende cura della colonia – è composta da 7 gatti arrivati in tempi diversi: il primo, Ribes, lo vidi per la prima volta circa 11 anni fa e da un paio d'anni l'ho accolto in casa tanto da farlo diventare semi-randagio. Il primo gatto è scomparso ad inizio gennaio e gli altri due una decina di giorni fa: li abbiamo cercati dappertutto e chiesto anche in altre zone ma, purtroppo, non abbiamo ottenuto risultati”.

Le ipotesi

La preoccupazione per la sorte di Gandhi, Clyde e Regalino è molto alta, tanto da far pensare ad un avvelenamento o ad atti di crudeltà, come riportato nero su bianco sui fogli appesi in strada: “Solitamente - prosegue Angiolini – i gatti randagi sono molto più soggetti a incidenti, ma queste sparizioni così ravvicinate ci creano molta angoscia: ovviamente si tratta solo di ipotesi, ma non ci sentiamo di escludere nulla. Per questo, e per evitare che possa succedere qualcosa anche agli altri, abbiamo avvisato l'Ufficio Tutela Animali del Comune e il settore competente della polizia municipale, chiedendo di aumentare i passaggi”.

L'appello

Le residenti, in conclusione, hanno rivolto un appello a chiunque possa aiutare a risolvere il mistero, invitando a segnalare comportamenti sospetti o qualunque elemento utile per fare chiarezza su quanto accaduto: “Non vogliamo - conclude – accusare nessuno, ma solamente cercare di fare qualcosa per capire che fine hanno fatto Gandhi, Clyde e Regalino e per proteggere gli altri gatti. A proposito, segnaliamo che solitamente frequentavano anche alcuni cortili di via Ancona e di via Pisa, dove avevano alcune casette e cibo a disposizione, oltre a quello della Nuvola Lavazza”.