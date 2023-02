Trofarello, il Comune non le riconosce come mamme: fanno causa al sindaco

Hanno fatto causa all'amministrazione comunale perché non le ha riconosciute come mamme e adesso spetterà al Tribunale di Torino decidere.

Una coppia arcobaleno, madri di due gemelline, nate con fecondazione eterologa praticata all'estero, hanno dato vita ad una battaglia legale (a cui la prima udienza si è svolta lo scorso 23 gennaio), in quanto il Comune di Trofarello ha negato l'iscrizione all'anagrafe delle due sorelline come figlie di entrambe le donne. Lo riporta l'Ansa.

La coppia si è rivolta all'associazione 'Luca Coscioni', che si occupa della difesa delle libertà civili, che ha messo a disposizione, per una delle prime cause in Italia sull'argomento, un pool di avvocati formato da Filomena Gallo, Angioletto Calandrini, Massimo Clara e Edoardo Carmagnola.