16 milioni dell'Europa per bonificare Basse di Stura. Nel futuro alberi, ma anche ipotesi pannelli solari

Basse di Stura . Qui - tra via Reiss Romoli, la superstrada Torino-Caselle e la sponda destra della Stura- il Comune di Torino è proprietario di due terreni che verranno bonificati grazie ai soldi dell'Europa. L'area della Città è molto vasta, ha un'estensione di circa 120-140 mila metri quadrati. Entro il 2026 Palazzo Civico investirà poco meno di 16 milioni di euro di fondi Pnrr per la messa in sicurezza.

Area verde e pannelli solari

Attualmente il terreno ha una destinazione a parco urbano, ma il futuro è tutto da scrivere. L'area complessiva di Basse Stura appartiene a quindici proprietari diversi. L'uso fatto in questi anni del quadrante è molto vario, si va da aree agricole, a zone produttive industriali e artigianali.

In parallelo alla messa in sicurezza e pulizia dei 120mila metri quadri, il Comune dovrà valutarne l'utilizzo, come confermato dall'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni. Una delle ipotesi sul tavolo potrebbe essere quello di destinazione mista per i due terreni, cioè oltre alla piantumazione di alberi e mantenimento dello spazio verde, si parla di produzione di energia pulita con pannelli solari. Su quest'ultimo fronte Palazzo Civico ha avviato un dialogo con Italgas, proprietario di un terreno limitrofo, per poter mettere una vasca per raccogliere le acque meteoriche.