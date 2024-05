Pentenero si dimette da assessore della giunta Lo Russo: ora si apre il rebus sostituzione

Gianna Pentenero si dimette da assessore alla Polizia Municipale del Comune di Torino. Come già annunciato Pentenero lascia l'incarico all'interno della giunta Lo Russo per dedicarsi alla campagna elettorale per le Regionali dell'8-9 giugno.

“Questa mattina - spiega - ho incontrato il sindaco di Torino. Domani, in concomitanza con la presentazione ufficiale della mia candidatura alla presidenza della Regione Piemonte per il centrosinistra, rassegnerò le mie dimissioni a Stefano Lo Russo per dedicarmi alla sfida per la guida della Regione". "E insieme - conclude - definiremo le modalità dei passaggi di consegne”.