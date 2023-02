Mezzi Po, nel Santuario Madre della Divina Provvidenza si parla di comunità cristiana e carità [FOTO]

Una mattinata a Mezzi Po, frazione di Settimo Torinese, per parlare di vita di tutti i giorni e di insegnamenti di Fede. E' successo nei giorni scorsi, presso il Santuario Madre della Divina Provvidenza. L'obiettivo era quello di "iniziare un percorso di approfondimento sul significato della comunità cristiana a partire dal Sinodo che stiamo vivendo", dice Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana di Torino.



Dalla Parola di Dio (il Vangelo secondo Giovanni) al tema dell'amore reciproco. "Ci sarà un secondo incontro - dice Dovis - e un terzo con un diacono. Fino all'incontro conclusivo con don Antonio che farà la sintesi di questo percorso aperto a tutte le comunità dell'unità pastorale, soprattutto per chi fa servizio di carità, o che vorrà fare in futuro".



Gli incontri si terranno sempre di sabato, a Mezzi Po, tra le 9:30 e mezzogiorno.