Rapina di Natale al supermercato di Mirafiori: le telecamere incastrano il responsabile, arrestato dalla Polizia [VIDEO]

Mancavano poche ore al Natale quando un uomo è entrato in un supermercato di via Barbera, in zona Mirafiori e minacciando la cassiera con un coltello si è impossessati di 530 euro prima di scappare.



A incastrare il responsabile, però, un italiano di 52 anni, sono state le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza che hanno immortalato tutta la scena. E quando le indagini hanno stretto il cerchio intorno a lui per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di rapina.