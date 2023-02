Continua il progetto di restyling delle Gru con la ristrutturazione di Piazza Sud

Dopo l’inaugurazione della bellissima Piazza Nord, il restyling di Le Gru prosegue con la Fase 2 in Piazza Sud. Continua l’imponente percorso che porterà a un mall completamente rinnovato e avveniristico.

Anche in questa seconda fase i lavori vengono eseguiti durante la notte, quindi non influiscono sulla fruibilità degli spazi e soprattutto sugli accessi ai punti vendita.

I lavori restituiranno una nuova veste architettonica anche a Piazza Sud. Il lucernaio si trasformerà in un moderno e tecnologico skylight: una copertura vetrata di 1.300 mq ad alte prestazioni in termini di isolamento termico e trasmissione del calore, per un effetto “wow” che inonderà l’ambiente di luce e consentirà una riduzione dell’impatto energetico del 30%.

L’ecosostenibilità nella scelta di fornitori, materiali, impianti e acquisto di energia – l’intero Centro è passato al teleriscaldamento nell’ottobre ’22 - è fondamentale nei lavori di restyling di Le Gru che sono certificati BREEAM for Refurbishment a livello Excellent: un metodo di valutazione ambientale che fornisce garanzie di sostenibilità.

“Insieme ai commercianti e ai brand che scelgono Le Gru siamo felici di vivere un momento entusiasmante, con tutti i trend in aumento rispetto al 2019. – dichiara Davide Rossi direttore di Le Gru – E’ in atto un imponente lavoro non solo dal punto di vista architettonico e di efficientamento energetico, ma anche di potenziamento dell’offerta merceologica. Le novità sono state accolte dal nostro pubblico con l’aumento del giro d’affari complessivo e del numero totale di frequentatori. Insomma, Le Gru è sano, continua a crescere, è uno dei motori occupazionali ed economici del territorio grazie al mix sempre più completo di negozi, alla qualità e alla capacità di accoglienza che da sempre sono le caratteristiche uniche del nostro mall”.

Negli ultimi mesi sono 15 i nuovi brand che sono sbarcati a Le Gru, altrettanti hanno aperto in una nuova location del mall o hanno puntato su un radicale restyling. Fra le novità figurano Primark, Fielmann, Falconeri, JD Sport, Flying Tiger, NYX, Suite Benedict, e molti altri sono in arrivo. E’ stata arricchita la proposta food con l’inserimento di Signor Vino, Dispensa Emilia, Poke House, Alice Pizza e la prossima apertura di Bomaki; anche l’Area Mercato del mall è stata rinnovata per offrire tutti i giorni prodotti freschissimi da consumare sul posto o portare a casa fra panetteria, pasticceria, pizzeria ortofrutta e i nuovi Pan di Pesce, Vini al Calice e Gastronomia Gourmet. Le Gru è sempre di più un luogo dove trovare servizi innovativi: fra gli ultimi arrivati l’Amazon Hub e la stazione di ricarica per veicoli elettrici Tesla Supercharger

Come sempre nella storia di Le Gru, anche il processo di restyling viene accompagnato da un importante progetto creativo: i lavori diventano un elemento di interesse, che coinvolge e rende partecipe il territorio. Affianca il viaggio nel futuro del mall l'artista Donato Sansone: il genio creativo dell'animazione di scuola torinese trasforma così i diversi cantieri in installazioni d’arte. Per la Piazza Sud Sansone ha creato una vera e propria mostra di arte contemporanea, un lavoro originale che porta per la prima volta in un mall il concept di esposizione in movimento.