Pronto a riaprire il Centro d'Incontro di Madonna del Pilone

Buone notizie per i residenti di Madonna del Pilone e non solo: con l'elezione del nuovo Comitato di Gestione, infatti, è pronto a riaprire al pubblico il Centro d'Incontro di corso Casale 212. La struttura, fisicamente rappresentata da una splendida palazzina d'epoca, ospiterà attività eterogenee dedicate a diverse fasce di popolazione.

Le attività del Centro

L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 11 marzo alle 15: oltre all'apertura quotidiana per la socializzazione e il relax, con la possibilità di giocare a bocce e a carte, il Centro riserverà ampio spazio alla cultura, con una biblioteca dotata di zona lettura, e agli eventi con laboratori, corsi di scacchi, incontri, presentazioni, corsi di lingua, proiezioni, mostre e gite. A questo si aggiungeranno i pomeriggi dedicati al ballo e letture ad alta voce per persone cieche.