Apre la mostra sulla fisica Lise Meitner: un vita di lavoro per una scienza etica

Venerdì 3 marzo alle ore 17 inaugura“Lise Chi? La vita e l’impegno della grande e simpatica fisica Lise Meitner”, la mostra organizzata all'Archivio di Stato dai Dipartimenti di Fisica, Chimica, Filosofia e Scienze dell’Educazione, Matematica, Scienze Cliniche e Biologiche, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino.

1878 – 1938 – 1968: sono le tre date più significative della vita della fisica austriaca Lise Meitner. Passando attraverso tre date, tre luoghi e tre storie, i suoi studi e la sua vita a Vienna con la famiglia, il suo lavoro a Berlino col chimico Otto Hahn per trent’anni e poi la sua fuga a Stoccolma per evitare le persecuzioni naziste, la mostra ripercorre gli episodi più importanti della vita della grande scienziata sia dal punto di vista scientifico che umano, mettendo in rilievo anche la sua straordinaria personalità e il suo impegno come portatrice di pace e di una visione etica della scienza.

La vita di Lise Meitner, come quella di molte altre ragazze e donne all’inizio del ventesimo secolo, è piena di ostacoli e pregiudizi da superare, prima per poter intraprendere gli studi al liceo e all’università e poi per essere riconosciuta come assistente e docente con uno stipendio al pari dei colleghi uomini. Attraverso il racconto della vita di Lise la mostra offre una riflessione sulla storia di centinaia di donne che hanno dedicato il loro tempo e la loro creatività alla scienza.

Alla fine del 1938, a Stoccolma dopo la fuga da Berlino, Lise tiene una corrispondenza continua col suo compagno di studi e ricerche Otto Hahn, che continua l’esperimento progettato da Lise a Berlino. Una mattina camminando in un bosco dopo una nevicata, Lise ripensa ai risultati sorprendenti ottenuti da Otto col bombardamento dell’uranio con neutroni, per i quali Otto ha chiesto il suo aiuto.

Si ferma, riprende a fare calcoli su piccoli fogli di carta e capisce che il nucleo dell’atomo di uranio si è diviso in due parti, come può dividersi una goccia d’acqua tirata per il lungo. Ma questa non è una goccia d’acqua, è la fissione del nucleo di uranio, che libera una grande energia, come Lise dimostra coi suoi calcoli, che invia subito a Otto. Una scoperta da Nobel, che però verrà assegnato solo a Otto Hahn.

La mostra, che resterà aperta fino al 26 marzo, è stata ideata da SISSA Medialab di Trieste.

Per info: lise.meitner@unito.it <wbr></wbr>