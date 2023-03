Elena di Montenegro: a Stupinigi una mostra per ricordare la seconda Regina d'Italia alla Palazzina di Caccia

Per i 150 anni dalla nascita di Elena di Montenegro, seconda regina d’Italia, Rosa d’oro della Cristianità, il Coordinamento Sabaudo organizza alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel Corridoio di Ponente, la prima mostra dedicata alla regina che affrontò accanto al marito Vittorio Emanuele entrambe le guerre mondiali.

In esposizione dal 4 marzo al 30 aprile tutti i pezzi provenienti da collezioni private, normalmente non visibili al pubblico: fotografie, libri, una raccolta di cartoline dal 1896 al 1920, occhiali d’epoca, piatti, posate, calendari con immagine del re e della regina, album di guerra e fotografici, macchine fotografiche storiche, stampa araldica delle nozze e la serie di tre quadri raffiguranti la regina Elena realizzati con tre tecniche differenti per raffigurare l’arte del passato con la tecnica della cianotipia, del presente con la tecnica della stampa su tela e del futuro con la stampa 3d con litofania retroilluminata.

Info: www.ordinemauriziano.it