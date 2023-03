Passo in avanti per la nascita della Casa del Quartiere Centro-Crocetta

Un passo in avanti verso la nascita della Casa del Quartiere Centro-Crocetta . Negli scorsi giorni il Consiglio Circoscrizionale 1 ha assegnato, al termine di un tavolo di co-progettazione che ha visto impegnato l'ente e 28 associazioni del territorio, i locali di via Dego e via da Verrazzano a SABIR ATS . Un'Associazione Temporanea di Scopo di cui fanno parte undici realtà ubicate nel cuore del capoluogo piemontese (Torino Teatro Operetta A.p.s. che ha assunto la Presidenza; FITA Piemonte la Vice Presidenza; Periferia Letteraria la Segreteria. Insieme con ACAT - ARCI – Artemuda – C.G.T. (Centro giovanile Torinese) – Contrametric Ensemble – Giglio – Guitarre Actuelle - Rete di Atena).

Nuovo centro culturale aperto al territorio

Al momento in Circoscrizione 1 non esistono Case del Quartiere e nel territorio specifico intorno a via Dego - via da Verrazzano mancano anche Centri di Protagonismo Giovanile e snodi della Rete di Torino Solidale. L’obiettivo è che, grazie alla nuova ATS, si creino "nuovi centri culturali". Spazi polifunzionali inseriti nel quartiere, ma aperti "per un’offerta culturale e sociale più rispondente alla complessità sociale del territorio”, come spiega la Coordinatrice Caterina Romeo.

"Seguiremo - aggiunge - con attenzione nei prossimi mesi l’evolversi della progettazione e della proposta nell’intento di arrivare presto ad una definizione più compiuta della nuova casa del quartiere”. Per la presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio "il percorso è tracciato".