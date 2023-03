Le restrizioni al consolidamento delle cripto fanno notizia. Cosa significa questo per TMS Network (TMSN), Avalanche (AVAX) e Aave (AAVE)?

Anche prima che l'accordo di 30 milioni di dollari di Kraken con la SEC venisse reso pubblico, si vociferava che il crypto staking sarebbe stato vietato. L'amministratore delegato di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato che la regolamentazione del crypto staking sarebbe una "strada terribile" per i trader al dettaglio.

Ma cosa significa questo per Avalanche (AVAX), Aave (AAVE) e per il nuovo arrivato, molto pubblicizzato, TMS Network (TMSN) , ancora nella sua prima fase di prevendita ma che sta già facendo scalpore nel settore. Questo articolo analizza da vicino...

TMS Network (TMSN)

Avete sentito parlare dell'impressionante operazione di vendita iniziale e probabilmente vi saranno giunte molte voci, ma che cos'è esattamente TMS Network (TMSN) ?

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading all-in-one, decentralizzata e basata su Ethereum, con l'obiettivo di rivoluzionare i servizi finanziari Grazie alla tecnologia decentralizzata, TMS Network (TMSN) elimina la necessità di intermediari centralizzati. Non essendo più alla mercé di altri, i trader possono ora operare alle proprie condizioni e con il pieno controllo dei propri asset.

L'incoerenza dei prezzi, gli alti costi di trading, la manipolazione dei prezzi, i ritardi nelle transazioni e la mancanza di esperienza nel trading sono solo alcuni dei problemi che TMS Network (TMSN) intende risolvere.

TMS Network (TMSN) offre ai trader una serie di materiali formativi, come video tutorial, webinar e guide, per favorire l'acquisizione di competenze, la formazione di giudizi ben informati e l'esecuzione sicura delle operazioni.

TMS Network (TMSN) non solo fornisce accesso a una selezione diversificata di classi di attività come criptovalute, azioni, FX e CFD, ma utilizza anche protocolli di sicurezza all'avanguardia per salvaguardare i fondi e le operazioni.

L'investimento iniziale dimostra che gli investitori hanno fiducia in TMS Network (TMSN) e anche il mercato ha reagito positivamente.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è una piattaforma blockchain che risolve il “trilemma” blockchain relativo a scalabilità, sicurezza e decentralizzazione con un nuovo meccanismo di Proof of Stake (PoS).

Avalanche (AVAX), come Ethereum, consente ai contratti intelligenti di eseguire applicazioni decentralizzate (dApp) sulla sua rete. Poiché gli smart contract di Avalanche (AVAX) sono scritti nel linguaggio Solidity, utilizzato anche da Ethereum, l'obiettivo è migliorare l'interoperabilità della blockchain integrando diversi ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi), tra cui progetti ben noti come Aave (AAVE) e Curve.

Il token nativo della piattaforma Avalanche (AVAX), AVAX, è la valuta utilizzata per tutte le transazioni interne. I pagamenti in AVAX sono utilizzati per rendere più facile per le persone fare affari sulla rete, partecipare alla governance e ottenere ricompense dal sistema.

Il prezzo attuale di Avalanche (AVAX), pari a 17,67 dollari, è in netto calo rispetto al suo massimo di 122,43 dollari.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) è un protocollo basato su Ethereum che facilita i prestiti istantanei di criptovalute. Su Aave (AAVE) le persone possono mettere in garanzia criptovalute e prendere in prestito altre criptovalute fino a una percentuale predeterminata del valore della garanzia. L'importo massimo che può essere preso in prestito da Aave (AAVE) è pari all'80% del valore attuale della garanzia in pegno.

Aave (AAVE) utilizza contratti intelligenti, che sono programmi informatici che accelerano il processo di prestito calcolando i tassi di interesse, raccogliendo le garanzie e inviando criptovalute automaticamente.

Il prezzo di Aave (AAVE) oggi - al momento della pubblicazione - è di 78,66 dollari, l'88% in meno rispetto al suo massimo storico di 558,15 dollari.

Conclusioni

Le implicazioni del giro di vite sulle criptovalute non si sono ancora fatte sentire, ma TMS Network sembra meglio posizionata di molti altri per superare la tempesta. Mentre Avalanche (AVAX) e Aave (Aave) hanno entrambe minacciato di sconvolgere il mercato per poi cadere a picco, TMS Network (TMSN) sembra costruita per resistere alla distanza. Gli investitori in fase di presale la pensano sicuramente così e l'hype suggerisce che il mercato non è molto distante.

