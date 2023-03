Corteo per Cospito, il bilancio: 5 anarchici fermati, 3 denunciati, 160 identificati e 11 con foglio di via

Si è chiuso con un bilancio di 5 persone fermate e a rischio arresto, 160 identificate (provenienti da tutta Italia oltre che da Francia e Germania, ndr), 200 individuate e già conosciute alle forze dell'ordine, 33 accompagnate in ufficio, 11 con foglio di via, 1 denunciata per possesso ingiustificato di materiale esplodente e 2 per possesso ingiustificato di armi, il corteo anarchico in favore di Alfredo Cospito andato in scena nella serata di ieri a Torino.

Materiale sequestrato e 2 poliziotti feriti

Prima, durante e dopo la manifestazione è stato sequestrato anche diverso materiale come scudi, caschi, liquido infiammabile, maschere antigas, petardi ed altri oggetti atti ad offendere. Da segnalare anche 2 feriti tra i poliziotti: si tratta di un operatore della squadra mobile di Milano, colpito da una bomba carta ad una gamba, e di un'operatrice della scientifica, ferita alla mano da una bottiglia di vetro; a renderlo noto è la Questura di Torino.