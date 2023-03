Meteo: settimana primaverile e senza piogge nel Torinese

Correnti occidentali atlantiche imperverseranno in quota per molti giorni, ma la componente prevalentemente nordoccidentale senza troppo oscillazioni renderà l'atmosfera piuttosto calda per il periodo a partire da mercoledì.

Non saremo in presenza di alta pressione, ma la compressione per la caduta dei venti dalla Alpi aiuterà a far alzare di 6/7 °C la colonnina di mercurio rispetto alle medie del periodo sul Piemonte. Piogge solo su Liguria orientale ed ai confini con la Francia.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi lunedì 6 a mercoledì 8 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi interne e basse valli, più nubi irregolari su pianure con nebbie o foschie dense al mattino. Deboli nevicate domani su Alpi di confine nordoccidentali. Nevicate più consistenti nella giornata di mercoledì con interessamento anche di alte valli e Valle d'Aosta.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo da mercoledì. Massime fino 14/15 °C, con punte fino 16/17 °C mercoledì in presenza di soleggiamento prolungato. Le minime saranno in prevalenza tra 3 e 5 °C, ma in zone di pianura come torinese meridionale e vallate di Monferrato in assenza di vento e con cielo sereno potremo avere ancora localmente valori negativi con brinate al mattino.

Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza e di direzione variabile su pianure. Sulle Alpi da domani soffieranno raffiche di Foehn localmente anche molto forti.

Da giovedì 9 marzo

Condizioni meteo che rimarranno sostanzialmente invariate, con l'unica eccezione di un aumento termico dovuto ad aria più calda di origine centro-atlantica che farà salire i valori massimi fin oltre i 20 °C nel weekend.

Con l'occasione vi annunciamo la 12a giornata della Meteorologia che si terrà a Saluzzo il 17-19 Marzo 2023 con il "Terres Outdoor Festival", nonché il "Balloon Days" per chi volesse provare l'emozione di un giro in Mongolfiera. https://giornatameteo.com/