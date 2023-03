In anteprima nazionale al Cinema Massimo, “Svanirà per sempre” quinto film di Pupi Oggiano

E cinque! L'ampio progetto di Pupi Oggiano sul cinema di genere è ormai entrato pienamente nel vivo e venerdì 10 marzo, alle ore 21 al Cinema Massimo di Torino, verrà proiettato in anteprima nazionale “Svanirà per sempre”, quinto film dell'esalogia.

Scritto dallo stesso Oggiano con Antonio Tentori e Corrado Artale, “Svanirà per sempre” è un giallo classico nella sua struttura, ma non mancano i riferimenti a quello che è ormai lo stile assolutamente riconoscibile del regista. Alla proiezione saranno presenti i protagonisti del film Diego Casale, Giulia Curreri e Osmar Santucho e con loro ci sarà l'intero cast artistico e tecnico del film.

Come ormai d'abitudine, la serata di anteprima al Cinema Massimo di Torino sarà anche l'occasione per scoprire il cd con la colonna sonora del film e la novelization tratta dalla sceneggiatura originale, scritta da Gabriele Farina per Buendia Books e disponibile quella sera in un'edizione speciale con la cover disegnata da Elvis Di Ponto.