La corsa al rialzo delle criptovalute continua nel <#MESE> mentre gli investitori di Uniswap (UNI) e TRON (TRX) puntano su TMS Network (TMSN)

Mentre la corsa al rialzo delle criptovalute continua, il consueto entusiasmo per Uniswap (UNI) e TRON (TRX) non accenna a crescere. Al contrario, si parla soprattutto della nuova criptovaluta TMS Network (TMSN), che ha sorpreso tutti con l'oversubscription della prima fase della sua prevendita.

Con oltre 500.000 dollari già raccolti in meno di due settimane e un prezzo di soli 0,025 dollari, la piattaforma sembra destinata a rivoluzionare il trading. Non sorprende quindi che l'interesse degli investitori si stia orientando verso questa nuova criptovaluta. Esaminiamo esattamente il motivo per cui gli investitori stanno perdendo interesse in Uniswap (UNI) e TRON (TRX), prima di esaminare più a fondo TMS Network (TMSN).

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) è un protocollo di trading decentralizzato utilizzato per la negoziazione automatizzata di token DeFi. È stato lanciato nel 2018 e ha guadagnato popolarità grazie all'impennata del trading di token.

Uniswap (UNI) avrebbe dovuto risolvere i problemi di liquidità con soluzioni automatizzate e il token UNI avrebbe dovuto consentire agli utenti di guadagnare potenzialmente dei profitti.

Al momento del lancio, l'entusiasmo per Uniswap (UNI) era molto forte. Ma con i fornitori di liquidità che perdono denaro e le elevate commissioni di transazione, molti stanno iniziando a perdere interesse per Uniswap (UNI).

TRON (TRX)

TRON (TRX) aveva tutte le promesse di Uniswap (UNI) e anche di più quando è stato lanciato. È stata costruita per creare un'Internet decentralizzata e fungere da piattaforma di stack per gli sviluppatori di dApp.

TRON (TRX) ha acquisito piattaforme come la piattaforma sociale Steemit e le transazioni a basso costo di TRON la rendono la piattaforma più popolare per l'invio e la ricezione di monete stabili. Perché gli investitori stanno perdendo interesse in TRON (TRX)?

TRON (TRX) è stata coinvolta in troppe controversie. Il suo nome viene sempre tirato in ballo in occasione di scandali come la frode FTX e, con le acquisizioni fallite, la gente sta semplicemente perdendo interesse.

TMS Network (TMSN) - Un approccio rivoluzionario alle borse valori

TMS Network (TMSN) sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli investitori di criptovalute grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e allo straordinario potenziale di crescita per il prossimo anno.

Ogni mercato rialzista introduce nuove criptovalute e, in quanto piattaforma di trading decentralizzata, TMS Network (TMSN) consente agli utenti di negoziare una vasta gamma di attività finanziarie e derivati, nonché criptovalute, tutto in un unico luogo. Nel contempo, i trader possono anche sfruttare la potenza della tecnologia blockchain per risolvere i problemi principali del trading tradizionale.

Grazie a un'esperienza di trading sicura, trasparente ed efficiente con una maggiore liquidità, TMS Network (TMSN) risolve molti dei difetti delle piattaforme centralizzate. Ciò include scambi più rapidi e prezzi migliori, con un'offerta di molte più classi di attività.

Una caratteristica particolarmente interessante di TMS Network (TMSN) è che i trader possono usufruire della piattaforma senza dover fare i salti mortali per aprire un conto o completare complicate pratiche burocratiche. Collegando semplicemente i loro portafogli, i trader possono iniziare un'esperienza di trading senza soluzione di continuità con l'elaborazione istantanea delle transazioni e senza bisogno di pagamenti in fiat.

TMS Network (TMSN) offre anche le funzioni Trading Lessons e Academy, una risorsa preziosa per i nuovi trader che desiderano saperne di più sul trading e sull'adozione della blockchain. Ci sono anche funzioni di social trading e di AI trading che contribuiscono ad alleggerire la pressione di chi è alle prime armi con il trading.

Il token nativo $TMSN consente ai titolari di guadagnare una commissione sui volumi di trading generati da altri utenti. Man mano che un maggior numero di trader utilizza la rete, le entrate derivanti dalle commissioni aumentano, rendendo $TMSN un'opportunità di investimento potenzialmente redditizia.

La prevendita di TMS è attualmente in corso e offre agli investitori una grande opportunità di acquistare i token $TMSN a un prezzo scontato. Con oltre 500.000 dollari già raccolti, l'interesse continua a crescere rapidamente.

Conclusione

Uniswap (UNI) e TRON (TRX) hanno promesso molto e hanno raccolto i frutti di tali promesse. Ma dopo aver fallito, molti si stanno spostando su piattaforme più recenti che offrono molto di più. E con ciò, l'interesse per TMS Network (TMSN) continua a crescere. Gli investitori più accorti farebbero bene a dare un'occhiata alla piattaforma prima che sia troppo tardi.

