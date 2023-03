"Zooschool" di Andrea Tomaselli al Piccolo Festival del cinema underground torinese

Il Piccolo Festival del cinema underground torinese è giunto al suo terzo appuntamento. Dopo le due sale piene registrate con “I ragazzi di Torino sognano Tokio e vanno a Berlino” di Enzo Badolisani e “Nel ventre dell'enigma” di Pupi Oggiano, la terza data sarà dedicata a “Zooschool” di Andrea Tomaselli.

Giovedì 16 marzo all'Associazione “A. Gramsci” alle ore 21, si entrerà in maniera un po' estrema nel mondo della scuola, alla presenza del regista Andrea Tomaselli.

Sono le 14. Un altro giorno di scuola è finito. Gli allievi tornano a casa. Un docente, in preda a un raptus scatenato dal licenziamento, si introduce nell'edificio per dare fuoco ad alcuni documenti. Prima che il disastro si compia, torniamo indietro nel tempo, per conoscere una galleria di personaggi che hanno smarrito la propria umanità al punto da assomigliare ad animali così pericolosi che è meglio osservarli da dietro le sbarre di una gabbia. Una Dirigente pronta a sacrificare ogni principio educativo agli interessi economici dell'istituto; la sua più stretta collaboratrice che strumentalizza il potere per sfogare i propri istinti sadici; un docente di educazione fisica che ricatta un alunno per ottenere favori sessuali; una professoressa che paga, col proprio collasso mentale, le assurde condizioni di lavoro a cui è costretta dal precariato.

Gabbia dopo gabbia, il film si trasforma in una orrorifica visita allo Zoo della scuola di oggi.

Per info: info@associazionegramsci.it.