Il mercato delle criptovalute ha bisogno di cambiamenti: Dogecoin (DOGE), TMS Network (TMSN) e Uniswap (UNI) portano nuove prospettive

La stagnazione può essere fatale; questa prospettiva darwiniana è valida anche per i mercati delle criptovalute, e si possono identificare rapidamente gli asset che sembrano "datati". Uniswap (UNI) e Dogecoin (DOGE) sono token che portano vitalità a un mercato che sta flirtando con il torpore. Prendendo il meglio di ciò che fanno gli operatori più interessanti, TMS Network (TMSN) sta portando una nuova prospettiva di trading.

Dogecoin (DOGE) - Una boccata d'aria fresca in un ambiente finanziario serio.

Il trading è un'attività seria, e Dogecoin (DOGE) è la prospettiva fresca che porta leggerezza nel mondo del trading ad alta tensione.

A differenza di molte altre criptovalute, che possono essere associate a comunità serie o tecniche, Dogecoin (DOGE) ha una cultura divertente e spensierata incentrata sul meme del cane Shiba Inu che ha ispirato la sua creazione.

La comunità di Dogecoin (DOGE) ha abbracciato questa cultura ludica e ha dato vita a iniziative benefiche, tra cui progetti di acqua pulita nei Paesi in via di sviluppo e l'impegno per l'invio della squadra giamaicana di bob alle Olimpiadi invernali del 2014.

Conosciuti per la loro generosità, gli appassionati di Dogecoin (DOGE) si danno mance a vicenda su piattaforme di social media come Reddit. Questo aspetto della comunità Dogecoin (DOGE) ha contribuito a promuovere un forte senso di cameratismo tra i suoi membri e ha contribuito alla popolarità di Dogecoin (DOGE).

Uniswap (UNI) - Lo scambio decentralizzato offre grandi vantaggi, ma è sufficiente?

Uniswap (UNI) è un exchange di criptovalute decentralizzato che consente agli utenti di scambiare token basati su Ethereum senza intermediari. Lanciato nel 2018, Uniswap (UNI) è diventato uno degli exchange decentralizzati più popolari, con un volume di scambi di miliardi di dollari. La caratteristica unica di Uniswap (UNI) è il suo sistema di market maker automatizzato (AMM), che determina il prezzo dei token in base alla domanda e all'offerta. Ciò significa che gli utenti possono negoziare qualsiasi token ERC-20 elencato sulla piattaforma Uniswap (UNI) senza affidarsi a un registro ordini o a una controparte centralizzata.

UNI è il token nativo della piattaforma Uniswap (UNI) ed è utilizzato per la governance e per ricompensare i fornitori di liquidità. I titolari di Uniswap (UNI) possono votare sulle proposte relative allo sviluppo della piattaforma e decidere le modifiche al protocollo. Uniswap (UNI) è un token popolare tra gli investitori della DeFi e ha visto una crescita significativa del prezzo dal suo lancio. Uniswap (UNI) è diventato un componente essenziale dell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti scambiano criptovalute.

TMS Network (TMSN) - Un nuovo approccio al trading

TMS Network (TMSN) è un nuovo exchange basato su Ethereum destinato a infiammare la criptosfera. Dopo un'approfondita analisi di mercato e una due diligence, TMS Network (TMSN) ha incorporato le migliori caratteristiche degli asset più popolari e ha fornito le carenze richieste dai trader.

Da un punto di vista puramente finanziario, TMS Network (TMSN) integra le borse esistenti con diversi nuovi servizi. Mettendo a disposizione dei trader analisi e ricerche di mercato di prim'ordine e offrendo strumenti di trading avanzati come l'aggregazione dei prezzi, le raccomandazioni di trading e le opportunità di arbitraggio, TMS Network (TMSN) è la prima borsa a servizio completo ad approdare nella criptosfera. TMS Network (TMSN) non negozia solo token Ethereum. La piattaforma di TMS Network (TMSN) incorpora diverse classi di attività, compresi i modelli finanziari tradizionali come azioni, forex e altri derivati.

Tuttavia, lo spirito di comunità è integrato nella piattaforma. Grazie all'esclusivo sistema di social trading di TMS Network (TMSN), i trader possono seguirsi a vicenda e le operazioni di successo e i portafogli ben performanti possono essere condivisi ed emulati.

TMS Network (TMSN) è destinato a diventare un leader del mercato degli scambi, come dimostra la sua prima fase di prevendita, che si è esaurita in meno di due settimane e ha generato 500.000 dollari di liquidità.

http://tmsnetwork.io/

La seconda fase della prevendita di TMS Network (TMSN) è in corso e coloro che sono alla ricerca di nuove ed entusiasmanti soluzioni per bilanciare i loro portafogli possono acquistare token a 0,025 dollari.

