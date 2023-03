Falchera: il Carnevale “In Quartiere” una festa per tutti!

Il progetto ha coinvolto tante realtà attive e presenti sul territorio ma è piaciuto moltissimo anche ai più piccini che si sono aggiudicati dolci e leccornie.

I protagonisti della manifestazione sono stati i carretti di carnevale a traino con bici, delle vere e proprie mini opere. Le maschere e i travestimenti dei partecipanti hanno toccato i vari temi sociali del momento.

Anche le istituzioni hanno presenziato con l'Assessora Carlotta Salerno che ha portato i saluti della Città di Torino, con il Presidente Valerio Lomanto in rappresentanza della Circoscrizione 6 della Città di Torino e con l'Assessore Maurizio Marrone in rappresentanza della Regione Piemonte

È stata una giornata bella da vivere con musica, balli, dolciumi, animatori con tanti giochi e attività.

I carri sono stati allestiti all'oratorio Pio X dai bambini delle scuole, mentre le sculture sono state realizzate dal Centro di Incontro Falchera che ha offerto un punto logistico e dalle associazioni del quartiere; sono stati utilizzati materiali riciclati per mettere al centro dell’evento il tema ambientale legato ai personaggi del cartone animato Oceania e ai nostri mari.

Al termine, immancabile e meritata, la premiazione delle maschere realizzate dai bambini che hanno realmente dato il meglio di sé.

Maria Assunta Napolitano, Presidente dell'Associazione ARS Aps, l'ideatrice del progetto commenta così “Non è stato il solito Carnevale, è stato un evento inclusivo e partecipato, tutto organizzato con le risorse del quartiere. Desidero ringraziare tutti, in particolare i bimbi più piccini che ci hanno riempito il cuore di gioia con i loro bellissimi e coloratissimi costumi”

L’evento si è reso possibile grazie alla collaborazione con:

la Circoscrizione 6 della Città di Torino la Regione Piemont e il Centro Parrocchiale ;

l’ Associazione CLGensemble Coop. Soc. dedicata all’Assistenza alla Persona: anziani e disabili, con il laboratorio educativo riabilitativo con musico terapeutica e attività a carattere relazionale;

l’ Associazione NIDA Onlus Nazionale Italiana dell’amicizia che si rivolge ai bambini in difficoltà, che a carnevale si trasformano in Supereroi;

Il Gruppo Quartiere Falchera nato spontaneo tra genitori delle scuole del territorio per contribuire a sviluppare attività di laboratori per bambini ed accessibili;

L' Associazione Orchestra improvvisata con il progetto: Ritmo con Segni. Musicisti che parlano con il linguaggio dei segni, un metodo di improvvisazione musicale accessibile a tutti;

Centro di incontro con il corpo di ballo che hanno animato la festa. C he mantiene e offre spazi, attività aggregative e accessibili;

Comitato Sviluppo Falchera : da anni sul territorio offre servizi con progettualità di ascolto e sviluppo;

Il Team Spray Arkadia , un team di artisti specializzati in disegni su muri, serrande che hanno realizzato le sculture , ma anche in balli, coreografie e fotografia ;

la Comunità del Quartiere ;

con l’ Associazione Devils Team Kickboxing : che svolge nella palestra del quartiere corsi di questa disciplina simile alla boxe, che rientra nei cosiddetti “sport di strada”;

il C entro C ommerciale che ha offerto servizi, donazioni e spaz i

Per informazioni e contatti

A.R.S Associazione Ricreativa Solidale APS

Via San Domenico, 34 - Torino (TO)

E-mail: associazionearstorino@gmail.com