Le Vibrazioni in concerto all'Hiroshima Mon Amour

In occasione del ventesimo anniversario dalla pubblicazione del primo album omonimo, Le Vibrazioni arrivano live a Hiroshima Mon Amour la sera di venerdì 10 Marzo, per celebrare il percorso artistico dagli esordi a oggi.

Dopo la recente partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo in una inedita versione orchestrale di “Vieni da Me” insieme ai Modà, il nuovo tour della band milanese sarà un’occasione per ascoltare dal vivo anche il nuovo singolo “Ridere ancora”, uscito il 6 gennaio 2023, i brani dell’ultimo EP, “VI” pubblicato il 15 aprile 2022 da Artist First e quelli più iconici come “Vieni da me” e “Dedicato a te”.

Sul palco, la band multiplatino salirà nella sua formazione originale con Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria, per un live che ripercorrerà tutte le tappe della loro carriera.