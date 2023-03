Torino di nuovo alla ribalta con la pasticceria di alta qualità: torna la sfida con Cake Star

Torino di nuovo sede della sfida di pasticceria del programma "Cake Star". L'episodio girato nel capoluogo piemontese andrà in onda venerdì 10 marzo alle ore 21:20 sul canale Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e vedrà sfidarsi a colpi di torte la Pasticceria Durighello in Strada San Mauro, Tauer Bakery in Via Madama Cristina e la Pasticceria Orsucci in Via Borgaro.

Già nel 2018 era stato girato un episodio a Torino, proprio il primo della prima stagione di un programma che ormai è arrivato alla sesta edizione. Insieme allo storico Damiano Carrara, da quest'anno il pasticciere Tommaso Foglia è il nuovo co-conduttore, avendo sostituito la comica Katia Follesa.

Roberto Miranti, che insieme alla moglie Lara d'Introno è il proprietario della Pasticceria Orsucci di via Borgaro e di Via Salbertrand, ci ha raccontato la sua esperienza. "La sfida è stata girata a novembre in 3 giorni diversi, uno per ogni pasticceria, e per Torino la redazione ha chiesto che il 'pezzo forte' fosse a base di nocciola. Per me è stata la seconda esperienza in un programma del genere, avevo già partecipato nel 2018 a Best Bakery, eravamo arrivati secondi per un punto, 48 a 49. Sono state entrambe belle esperienza ma questa volta è stata molto più lunga e più faticosa, abbiamo dovuto tenere chiuso per tre giorni anziché uno".