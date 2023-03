Gocce Tricolori: i servizi offerti per i tuoi eventi

Le fontane danzanti provviste di gocce tricolori sono uno spettacolo di luci e ombre davvero incredibile. Dalla fontana più alta del mondo in Arabia Saudita alle accattivanti fontane del Bellagio a Las Vegas, non si può negare il fascino dei giochi d'acqua.

Lo spettacolo di fontane danzanti hanno il potere di ipnotizzare i cittadini, poiché danno vita a un'esperienza indimenticabile soprattutto se accompagnata dalle note musicali. Per questo motivo, ogni anno, sempre più comuni in tutto il mondo investono in progetti di fontane per portare bellezza e vita nelle loro città.

I giochi d'acqua hanno la capacità di trasformare uno spazio pubblico o privato ordinario in qualcosa di straordinario. Non abbiamo di certo dimenticato il tricolore svettare in tutte le piazze durante il periodo del lockdown causato dalla pandemia di Covid-19.

In quell’occasione, molti spazi pubblici e privati hanno ‘alzato la bandiera’ per infondere coraggio, forza e positività. Ma non servono eventi nefasti per acuire il senso di appartenenza e fratellanza, bensì il semplice desiderio di coinvolgere. Perciò, realizzare un progetto con le gocce tricolori per far godere gli ospiti del nostro ambiente o per vivacizzare gli spazi comunali è un investimento che avvantaggia entrambe le parti.

Introduzione ai giochi d'acqua spettacolari e i loro esempi nel mondo

I giochi d'acqua sono un tipo di elemento paesaggistico che consiste in vari elementi di complemento e accessori come spruzzi d’acqua, getti continui, faretti e gocce. Questi elementi vengono mescolati assieme al fine di creare una varietà di effetti come fontane danzanti, fontane luminose (per mezzo di gocce d'acqua colorate e tricolori), nonché ideare delle vere e proprie coreografie con le fontane musicali sincronizzate.

Inoltre, l’assemblamento di questi elementi non fornisce solo uno scopo scenografico bensì serve anche ad aggiungere consistenza, vivacità e ampiezza a uno spazio esterno, creando un senso di tranquillità e coinvolgimento sensoriale. Tanto da invitare le persone ad assistere allo spettacolo di luci in un clima di convivialità reciproca.

Possiamo prendere come esempio la più alta fontana del mondo chiamata Re Fahd, la quale si trova in Arabia Saudita, e raggiunge l'impressionante altezza di 312 metri. Questa splendida fontana è caratterizzata da flussi d'acqua illuminati che possono essere visti da oltre 20 chilometri di distanza. Lo spettacolo richiama ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo, i quali armati da macchine fotografiche e cellulare, immortalano felici il loro soggiorno vacanziero o lavorativo.

Le fontane del Bellagio a Las Vegas sono caratterizzate da oltre 1.000 getti d'acqua, i quali possono raggiungere i 76 metri e si muovono a ritmo di musica, in particolare seguendo la melodia della canzone ‘Con te partirò’ di Andrea Bocelli, creando uno spettacolo ipnotico che affascina gli spettatori.

Gocce tricolori e altri elementi giocosi per creare diversi tipi di fontane danzanti

Esistono diversi tipi di giochi d'acqua che possono essere utilizzati per creare uno spettacolo visivo straordinario. Tra queste le più popolari sono le fontane danzanti, le gocce tricolori e le fontane musicali sincronizzate. In particolare, le fontane danzanti raccolgono i migliori componenti estetici così da realizzare un progetto visivo e spettacolare di grande impatto.

Possono seguire un andamento naturale oppure scandire i movimenti a ritmo di musica. Di norma, questo tipo di fontane si trovano nei parchi pubblici, nei giardini comunali e negli spazi privati di aziende e servizi ai cittadini. Nell’ultimo periodo è cresciuta la richiesta delle gocce tricolori poiché richiamano la nostra bandiera italiana e diffondono un senso di profonda comunanza.

I recenti studi in merito, difatti, hanno dimostrato che i giochi d'acqua creano un legame emotivo tra le persone e l'ambiente circostante. Inoltre, le immagini accattivanti che vanno a crearsi in concomitanza con una musica rilassante, evocano inconsciamente sentimenti di gioia e felicità, permettendo agli spettatori di lasciarsi andare a sensazioni di reciproca benevolenza.

In tale ottica, diventano dei progetti interessanti anche in relazione a eventi aziendali o celebrazioni private. Le fontane danzanti fungono da elemento sorpresa grazie alle quali si manifesta un’atmosfera unica e leggendaria, in grado di imprimere il ricordo nella mente dei fortunati partecipanti.

Oppure, per le attività di benessere le fontane danzanti possono servire per infondere una nota distensiva liberandoci della opprimente fatica dovuta al trambusto quotidiano. Una scelta che va al di là dello spettacolo, poiché permette di rafforzare un legame con la clientela e regalare, al contempo, una piacevole emozione.