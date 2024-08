Grandine e vento forte: Torino di nuovo ostaggio del maltempo: alberi caduti e voli deviati nella serata di ieri

Un albero di grosse dimensioni caduto in corso Tortona, proprio di fronte al deposito dei tram e all'altezza di via Manin, ma anche un volo che non è riuscito ad atterrare a Caselle ed è stato deviato su Malpensa per effettuare le operazioni in sicurezza.



Il maltempo ha tenuto di nuovo in ostaggio Torino nella giornata di ieri, con raffiche di vento e minaccia di precipitazioni (grandine compresa) che dopo i disastri di inizio mese non lasciano dormire sonni tranquilli a chi parcheggia una vettura all'aperto. Un'allerta che gli esperti dell'Arpa hanno definito gialla e che durerà fino al 16 agosto.



E così, si sono moltiplicate le segnalazioni: grandinate in alcune zone della città e nelle valli vicine, come quelle del Pinerolese. Fortunatamente senza grossi danni. Ma anche nuove difficoltà alla viabilità cittadina, come conferma la grossa pianta che si è abbattuta al suolo in zona Vanchiglietta. Deviate le linee 68 e 75 in direzione v. Frejus-Vallette per corso Belgio - corso Brianza - lungo Dora Colletta-corso Novara.



Un autobus è rimasto bloccato, sempre per un albero caduto, lungo la strada che porta a Superga.

Più di 20 interventi dei vigili del fuoco da ieri sera per i danni provocati dalle raffiche di vento che hanno spazzato il Torinese. Nella maggior parte alberi, rami, lamiere e tegole sono gli elementi che hanno richiesto le operazioni di messa in sicurezza da parte delle nostre squadre.



Aereo da Catania deviato a Malpensa

A fare le spese del maltempo, anche i viaggiatori che si trovavano a bordo del volo Ryanair di ritorno da Catania. Mentre il velivolo stava preparandosi all'atterraggio al Sandro Pertini, infatti, è stato deviato su Malpensa. Da lì, i passeggeri sono stati riaccompagnati a Torino da bus sostitutivi.

Il collegamento doveva partire dalla Sicilia alle 17.50, ma già alla partenza aveva accumulato un'ora di ritardo. Il nubifragio ha fatto il resto.