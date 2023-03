La plastica non muore mai (e finisce nei piatti). Una mostra tra Lingotto e Green Pea lancia un appello ai ragazzi delle scuole [FOTO]

Si chiama "The Plastic age" la mostra-museo dedicata al tema dell’inquinamento da plastica dei mari. Perché a Torino il mare non c'è (lo cantavano già gli Statuto), ma serve coltivare la consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale. A cominciare dai ragazzi delle scuole, cui viene offerto un "viaggio nel tempo" dai risvolti inquietanti: in esposizione, infatti, ci sono contenitori in plastica ritrovati sulla spiaggia e che rappresentano prodotti in vendita negli anni Settanta-Ottanta. La dimostrazione che la plastica, appunto, non muore mai. Ma resta nascosta a inquinare.

Una mostra "per due"

La mostra, in collaborazione con il progetto Archeoplastica, è ospitata tra Green Pea e Centro commerciale Lingotto, fino al 25 marzo. Nel Cortile 3 della ex fabbrica Fiat e sui piani del centro commerciale che si dedica ai temi ambientali. "Non è solo una mostra, ma un vero progetto educativo - spiega Enzo Suma, fondatore di Archeoplastica - Tutto ruota attorno al paradosso della plastica: spesso sono contenitori, ma anche oggetti che possono restare sotto la sabbia per decenni, quasi integri. E i pezzi che mancano sono frammenti diventate microplastiche, ovvero quelle che entrano nella catena alimentare venendo mangiate dagli animali e poi dall'uomo".

Un'invenzione italiana, finita male

"La plastica l'ha inventata un italiano - dice Francesco Farinetti, ceo di Green Pea - ma non avrebbe mai immaginato che l'avremmo usata in maniera così sbagliata, monouso e buttandosi nel mare. E così finisce che la mangiamo, tramite i pesci". "Da noi entrano circa 20mila persone ogni giorno - aggiunge Fabrizio Cardamone, direttore Centro Commerciale Lingotto - e noi vorremmo dire le cose che dice questa nostra a tutti loro, tutto il giorno".