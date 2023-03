Grugliasco, lavori in corso Torino: viabilità modificata dal 13 al 19 marzo

A Grugliasco, per consentire i lavori di allacciamento alla rete fognaria, in corso Torino, in prossimità del civico 63 dal 13 al 19 marzo saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione.

Nel dettaglio: in corso Torino numero 63 nel controviale nord tra via La Marmora e via Michelangelo saranno vietati la sosta, il transito ciclabile, pedonale sul marciapiede per circa 80 metri e veicolare; in corso Torino nel controviale nord nel tratto tra via Michelangelo e il civico 61 sarà istituito il senso unico alternato con precedenza ai veicoli in direzione est-ovest per garantire l'accesso al passo carraio numero 61.

In via Michelangelo, invece, nel tratto compreso tra l'intersezione con il controviale nord di corso Torino e l'intersezione con via Cantore sarà invertito il senso unico di circolazione in direzione nord-sud.