“Sospese ma non soppresse”: da venerdì non verranno più effettuate le corse ‘mercatali’ da Bobbio Pellice

Per il momento non sono soppresse ma solo sospese le quattro corse del venerdì che collegano Bobbio Pellice a Torre Pellice, fermando anche a Villar Pellice, in occasione del mercato e definite quindi ‘mercatali’. Questo è il compromesso concordato tra i tre Comuni della Val Pellice, interessati alla modifica, e l’Agenzia della mobilità piemontese che a metà novembre aveva comunicato agli enti la soppressione delle corse a partire dal 1° dicembre cogliendo di sorpresa i sindaci.

“Ho incontrato nei giorni scorsi l’agenzia assieme alla sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio, e al sindaco di Villar Pellice, Luca Bonjour, e abbiamo espresso l’utilità di un servizio che può servire non solo a chi va al mercato ma anche a chi deve reaggiungere l’ospedale o altri servizi” comunica Mauro Vignola, sindaco di Bobbio Pellice.

Da parte sua l’Agenzia mobilità ha rimarcato la scarsa frequentazione: “Abbiamo quindi chiesto di poter analizzare i dati completi dei flussi degli utenti prima di procedre con l’effettiva soppressione delle linee. Tuttavia, se veramente il servizio è poco utilizzato, sarà difficile difenderlo” ammette Vignola.

Le corse che sospese sono quelle che partono da Bobbio Pellice alle 9,30 e alle 11,15. Di conseguenza non verranno più effettuate nemmeno quelle che ripartono da Torre Pellice alle 10,50 e 12.