Anas, lunedì lavori sulla strada statale 24 "Del Monginevro"

Anas ha programmato l’esecuzione delle prove tecniche sulla pavimentazione stradale realizzata a ottobre all’interno della galleria di Claviere, sulla strada statale 24 “del Monginevro”.
Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 17 di lunedì 1° dicembre.
Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati all’interno del centro abitato di Claviere. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.