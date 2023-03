Carmagnola, ritrovato cagnolino che si era perso alla Fiera. Intanto è caccia ai padroni maleducati grazie al test del dna

Si era perso, nella confusione, ma sono riusciti a riportarlo a casa. E' successo questa mattina a Carmagnola, dove le guardie delle Giacche Verdi erano in servizio in supporto alla polizia locale per la gestione dell’ordine pubblico in occasione della Fiera di Primavera.



Alcuni passanti hanno visto un cagnolino aggirarsi con aria smarrita: le Giacche verdi lo hanno recuperato e, tramite il microchip, sono riusciti a risalire al suo padrone, rinconsegnandoglielo.



Inoltre sono partiti i controlli a seguito di ritrovamento di escrementi di amici a quattro zampe lungo le strade: i primi campioni che saranno identificati tramite l’anagrafe del DNA canino. Carmagnola è uno dei primi comuni d’Italia ad aver adottato la registrazione del DNA canino.