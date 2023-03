"Vai piano. Anche noi abbiamo famiglia!". A Nichelino cartelli stradali per salvaguardare le colonie feline

Da alcuni giorni a Nichelino stanno iniziando a comparire cartelli stradali con una scritta inequivocabile: "Vai piano. Anche noi abbiamo famiglia!", accompagnata dall'immagine di un gatto.

L'invito ad una maggiore prudenza al volante

E' la comunicazione fatta per segnalare che in zona c'è una colonia felina, così da invitare gli autisti ad usare maggiore prudenza al volante, così come accade nei pressi delle scuole per tutelare i bambini.

Ma l'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore Fiodor Verzola, sottintende attenzione anche per coloro che prendono i gatti per darli poi in adozione: "Il servizio di gestione delle colonie feline del territorio è un esempio di come l'impegno e la dedizione del volontariato possano essere sostenuti da un servizio istituzionale. Tuttavia, la popolazione delle colonie feline di Nichelino è a rischio a causa dell'indifferenza umana e del pressapochismo di chi, colto da irrefrenabile istinto di "salvare vite", ruba i gatti per portarseli a casa e darli in adozione".

Verzola: "Salvaguardiamo la vita di esseri indifesi"