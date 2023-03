Lotta alla malamovida: in un solo sabato sera multe per oltre 14mila euro a 9 locali pubblici di San Salvario

In tutto sono state 300 le persone identificate, con 5 attività controllate in piazza Vittorio e via Pescatore e altri 9 nel quartiere vicino a Porta Nuova. Sono stati proprio questi nove di San Salvario a essere stati multati per un totale di 14mila euro si sanzione.

Tra le irregolarità scoperte dalla polizia, 5 vendevano alcolici dopo le 21 (via Berthollet, via Baretti e via Saluzzo), altri due vendevano alcolici dopo le 24 (via Nizza e via Valperga Caluso), uno - oltre a vendere alcolici dopo le 21 - non aveva nemmeno esposto il cartello che invita la clientela e gli avventori a limitare il disturo del vicinato (via Galliari). Un caso simile è stato scoperto anche in via Madama Cristina.