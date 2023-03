Moncalieri: inaugurata la nuova sede di Forza Italia [FOTO e VIDEO]

Sabato scorso in corso Trieste 35 bis , a Moncalieri , è stata inaugurata la nuova sede di Forza Italia . Il locale è composto da sala stampa, studi e spazio riunioni. Tanti i big azzurri presenti al taglio del nastro: dall’Assessore Regionale al Bilancio, Andrea Tronzano , al Ministro (moncalierese) della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo , passando per il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio .

"Abbiamo voluto fortemente questa sede, perché è da molti anni che Forza Italia non ha un presidio a Moncalieri - spiega Mario Sacino, coordinatore cittadino - Abbiamo individuato questo posto, perché si trova in un punto nevralgico: riunisce un po’ tutte le borgate, comprese quelle periferiche. Sarà un luogo di incontro per cittadini, coordinatori e militanti, e per intercettare i problemi della gente". Aggiunge Pier Alessandro Bellagamba, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Moncalieri: "Vogliamo ricreare quella voglia di politica che, in quest’ultimo periodo, si è un po’ persa, e ridurre la distanza fra l’aula consiliare e i cittadini. Noi, a volte, portiamo avanti determinati temi, ma fatichiamo a farli arrivare alle persone. La sede servirà a facilitare la comunicazione".