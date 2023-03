Grugliasco, definite le graduatorie di assegnazione e il nuovo direttivo degli Orti Urbani

È stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di 23 orti urbani nel complesso di Strada del Gerbido a Grugliasco.

Le domande pervenute sono state 77, 28 le assegnazioni, cinque in più rispetto al previsto a causa delle sopravvenute rinunce. Nello specifico sono stati assegnati 22 orti ai pensionati, 1 ai disoccupati e 5 alla categoria altri.

Si ricorda che, come da regolamento comunale, gli orti che in corso d'anno dovessero rendersi disponibili per rinuncia, decadenza o revoca dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti che dovessero essere realizzati, potranno essere assegnati utilizzando la graduatoria vigente.

Ma le novità per gli orti urbani non finiscono qui. Nella giornata del 23 febbraio si è svolta l'assemblea degli assegnatari che ha designato il nuovo direttivo degli orti urbani, composto da due rappresentanti per ogni vialetto, in ordine di maggiori preferenze ottenute. L'elezione si è conclusa con la nomina a presidente di Domenico Verduci, che entra di diritto a far parte della Commissione comunale orti urbani, riunitasi il 28 febbraio per eleggere a sua volta la nuova presidente Maria Cristina Gardinali.