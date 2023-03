Banda di giovanissimi egiziani aggredisce e rapina un coetaneo a Settimo

Il Torinese fa ancora una volta i conti con il fenomeno delle aggressioni delle bande di giovani. Non si tratta di baby gang sono per una questione di pochissimi anni, ma la sostanza non cambia.

In quattro contro uno a Settimo

L'ultimo episodio si è verificato a Settimo, dove quattro ragazzi di origini egiziane, di età compresa tra 17 e 18 anni, sono stati denunciati per rapina dai carabinieri. I giovani sarebbero i responsabili dell'aggressione a un 17enne avvenuta su un autobus di linea, la scorsa settimana, a Settimo, dove la vittima va a scuola.

Due giovani avevano precedenti

I quattro hanno malmenato il ragazzo per derubarlo dei contanti e del telefono cellulare. Due dei giovani avevano già precedenti per reati simili.