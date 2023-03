A Milano stop alla registrazione dei figli di coppie gay, Lo Russo: "Grave disuguaglianza: è ora di dire basta"

“Il caso di Milano è solo l’ennesima conferma che la legge italiana, purtroppo, non considera le bambine e i bambini in modo eguale. Continuo a ritenere questa non solo un’insostenibile diseguaglianza ma una vera e propria ingiustizia”. Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commenta quanto accaduto nel capoluogo lombardo, dove ieri il sindaco Beppe Sala è stato costretto ad interrompere l'iscrizione anagrafica dei figli di coppie gay e lesbiche. Uno stop arrivato su richiesta del prefetto Renato Saccone, che poi avvertito come in caso di prosecuzione sarebbe intervenuta la Procura per annullarle.

Milano come Torino

Una vicenda analoga a quella accaduta a Torino, dove il Comune è stato costretto a fermare le trascrizioni all'anagrafe con il doppio cognome di bambini nati da genitori dello stesso sesso. “La situazione giuridica di questi figli - continua Lo Russo - è oramai diventata insostenibile". Il sindaco di centrosinistra aveva raccolto l'eredità lasciata dall'amministrazione Appendino, che nel 2018 era stata la prima in Italia a trascrivere all'ufficio dello stato civile dell'anagrafe i figli di tre coppie omogenitoriali.

"È ora di dire basta"

"Dopo - sottolinea Lo Russo - l’ultima sentenza della Cassazione a sezioni unite, le circolari del Ministero dell’Interno e l’attivazione delle Prefetture, è diventato impossibile proseguire nel tentativo di tutelare e rispettare quelle bambine e quei bambini". "Come padre e come sindaco - rimarca il sindaco - sostengo che è il momento di dire basta. È giunto il momento di organizzare una grande alleanza tra tutte e tutti coloro che, come me, sono in prima linea e si trovano a dover respingere le corrette richieste e le aspettative di genitori che nulla vogliono se non il bene delle nuove e dei nuovi cittadini delle nostre città e del nostro Paese".

Appello agli amministratori