Immunoterapia e cellule "ingegnerizzate": UniTo mette in campo le sue armi migliori (grazie anche a un finanziamento da 7 milioni)

Domani, mercoledì 15 marzo, alle 11 nell’Aula Leonardo del Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari “Guido Tarone” , si tiene il kick-off meeting del progetto di eccellenza Expect (EXcellence Platform for Engineered Cell Therapies) . Il progetto ha recentemente ottenuto un finanziamento di oltre 7 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito del bando Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2023-2027.

Il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (DBMSS) intende diventare riferimento nazionale ed internazionale di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di immunoterapie basate su cellule ingegnerizzate, promuovendo in maniera coordinata e complementare attività di ricerca, elevata formazione, trasferimento tecnologico e terza missione.