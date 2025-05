Note in Corsia, il jazz entra in ospedale con l’Imr Jazz Ensemble

Nuovo appuntamento della rassegna musicale dedicata ai pazienti, ai dipendenti e a tutto il pubblico dell’ospedale San Luigi Gonzaga: Note in Corsia porta il jazz in ospedale giovedì 22 maggio, alle 18, con la IMR Jazz Ensemble, Jazz Ensemble dell’Istituto Musicale Città di Rivoli a cura di Antonio Santoro, terzo di quattro appuntamenti organizzati dall’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”, su iniziativa della Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera.

I musicisti dell’Istituto di Rivoli eseguiranno musiche di Miles Davis, Herbie Hancock, Clifford Brown, Sam Rivers e Antonio Santoro. Si esibiranno Antonio Santoro Nio, flauto e sassofono; Massimo Di Pierro, chitarra; Lino Criscitiello, chitarra; Alessandro Degani, basso elettrico; Mattia Bertone, batteria.

Il concerto si terrà nel giardino esterno del Terzo Padiglione, su cui affacciano alcuni dei reparti dell’Ospedale. I pazienti che lo desiderano e i dipendenti, compatibilmente con gli impegni di lavoro, potranno scendere e assistere all’esibizione, ma la musica si diffonderà verso i piani dell’ospedale, in modo tale da essere godibile anche per chi preferisse non lasciare il reparto.

In caso di maltempo il concerto sarà posticipato in altra data. Il prossimo e ultimo appuntamento di Note in Corsia sarà giovedì 12 giugno, con la Archiensemble, orchestra d’archi, a cura di Massimiliano Gilli e Paola Seccii. I concerti sono tutti ad accesso gratuito.

L’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas, con sede nel Rustico di Palazzo Piozzo di Rosignano di Via Capello 3 nasce negli anni ’70 come scuola di musica classica per poi evolversi, dal 1992 in poi, come Istituzione musicale della Città di Rivoli, con attualmente 250 iscritti e un panorama didattico classico/moderno che consta di 24 corsi strumentali, corsi di musica d’insieme e vocalità, laboratori, masterclass e il recente sviluppo di un laboratorio di Tango Argentino. Come ente di promozione culturale, lavora per la divulgazione della cultura musicale e artistica sul territorio attraverso molteplici progetti collaterali nonché innumerevoli collaborazioni, seminari, formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, PCTO, concerti ed eventi. La sua stagione musicale, Scene dal Vivo, attiva tutto l’anno, propone momenti musicali, interdisciplinari, nuove produzioni, secondo la logica dell’ onnicomprensività, della dislocazione, della qualità e dell’eterogeneità dell’ offerta artistica, conciliando da sempre il panorama internazionale a quello nazionale e territoriale, la proposta di grandi nomi al sostegno dei giovani talenti emergenti, con un’attenzione particolare alla varietà di generi e proposte nell’intercettare le esigenze del pubblico. La sua appendice estiva “I Caffè di Palazzo Piozzo” si svolge annualmente nei giardini della struttura, ospitando eventi di musica, letteratura, talk, teatro e danza.