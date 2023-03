Borgo Campidoglio, recintati gli orti urbani di piazza Risorgimento: “Atti vandalici e abbandoni di deiezioni canine”

Una piccola, grande “vittoria” per gli ortolani di piazza Risorgimento, centro nevralgico di Borgo Campidoglio: l'area degli orti urbani, infatti, è stata recentemente delimitata da una rete di recinzione metallica. L'intervento si è reso necessario per proteggere le coltivazioni in cassone dai frequenti atti vandalici e dai quotidiani abbandoni di deiezioni canine denunciati dai gestori.

I lavori sono stati realizzati dalla Circoscrizione 4 di Torino: “A seguito della richiesta - ha precisato il coordinatore all'ambiente Lorenzo Ciravegna - ci siamo prontamente attivati e, come Giunta, abbiamo destinato una parte di alcuni fondi circoscrizionali per far eseguire l’intervento: auspichiamo che possa risolvere le conflittualità emerse in passato e tutelare il lavoro svolto dagli ortolani”.