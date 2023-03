Crowdfunding per realizzare un'area fitness nel nuovo spazio pubblico di Corso Farini

L’intervento di Stratosferica, che verrà realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cura della città, Verde Pubblico e Parchi - Città di Torino la Circoscrizione 7 e l’organizzazione internazionale Cities4Forests, punta a restituire questo luogo alla comunità: un nuovo spazio pubblico per l’aggregazione, il relax e diverse attività culturali. Un nuovo impianto di illuminazione, fioriere, elementi di arredo urbano e una programmazione culturale per l’attivazione dello spazio. Manca solo lo sport.

L’iniziativa parte da Stratosferica , impresa sociale che si occupa di cultura urbana e placemaking, tra cui il parco urbano Precollnear Park, e che a fine marzo avvierà il suo secondo intervento di placemaking in città per valorizzare l’area di Corso Farini.

"Corso Farini si appresta a diventare un luogo più bello, curato e vissuto e Stratosferica vuole dare l’opportunità ai tanti nuovi frequentatori di potersi allenare durante la bella stagione in questo rinnovato spazio pubblico. Grazie ai fondi raccolti sarà possibile acquistare e installare strutture per il Calisthenics, una disciplina che prevede allenamento funzionale a corpo libero, tra cui sbarre per trazioni, parallele alte e basse, anelli e spalliera svedese".

Per allestire la nuova area dedicata allo sport servono in totale 10.000 euro, cifra che permetterà di installare strutture realizzate con materiali sicuri e durevoli, progettati per resistere a un utilizzo frequente e alle intemperie. “Siamo convinti che la realizzazione di questa nuova piattaforma per l’allenamento outdoor avrà un forte impatto su una comunità numerosa e molto variegata, migliorando la vita di un intero quartiere”.