Il Salone dell'auto 2024 riaccende il motore delle polemiche: "Chiudiamo i conti dopo un passato di scelte frettolose"

Si partirà dalle carrozze alle auto più moderne e sostenibili. " Un nuovo formato aperto a tutta Torino, gratuita e nelle piazze e negli spazi più belli - spiega Andrea Levy , patron della manifestazione - e in particolare vogliamo anche cercare una interconnessione con le altre modalità di trasporto, verso la sostenibilità. Noi ci poniamo come neutrali verso le tecnologie ".

Una stazione ferroviaria per raccontare un evento dedicato alle automobili. Il Salone Auto Torino ha scelto Porta Susa per presentare la tre giorni che a settembre (dal 13 al 15) trasformerà i bolidi in spettacolo. Incontri, sfilate, percorsi ed esposizioni per tutti i gusti.

"Chiudiamo i conti con il passato"

E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aggiunge: "Vogliamo continuare a essere come da centinaia di anni la città dell'auto, con straordinaria capacità di ricerca e innovazione. Torino è una città che se fa sistema è in grado di essere competitiva nel mondo e possiamo creare eventi che generano sviluppo, ma anche fiducia verso il futuro".

Il governatore Alberto Cirio ha rincarato la dose nei confronti della precedente amministrazione a 5 Stelle: "Torino ha vissuto un periodo buio della sua storia e il Salone era andato via non perché si erano stufati, ma perché era il periodo del no. Alla Tav, alle Olimpiadi e anche a questo genere di eventi, con il vicesindaco che sperava che grandinasse".

A Cirio ha risposto Sarah Disabato, candidata presidente della Regione per il Movimento 5 Stelle: "Cirio vive all’ombra delle opportunità portate sul territorio dal Movimento 5 Stelle", ha detto. "Dagli eventi sportivi di grande richiamo come le Atp Finals, portate a Torino da Chiara Appendino, fino alle risorse per case e ospedali di comunità, frutto del lavoro del Governo Conte ma per i quali Cirio continua a tagliare nastri, così come le passerelle che fa insieme a Lo Russo per inaugurare i cantieri delle case ATC riqualificate grazie al Superbonus. Per governare non basta criticare chi c’è stato prima, bisogna portare occasioni sul territorio e lavorare per rilanciarlo".